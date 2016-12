3:1-Sieg über Chievo Verona : AS Rom verkürzt Rückstand auf Spitzenreiter Turin

1 von 1 Foto: Angelo Carconi 1 von 1

Allerdings ist Italiens Rekordmeister mit einem Spiel im Rückstand, da die Turiner am Freitag in Doha gegen den AC Milan um den italienischen Supercup spielen.

Verfolger AS Rom besiegte Chievo Verona mit 3:1. Nachdem die Gäste überraschend durch den Niederländer Jonathan de Guzman (37.) in Führung gingen, sorgte Stephan El Shaarawy kurz vor der Pause für den Ausgleich. Der Führungstreffer gelang dem ehemaligen Bundesliga-Profi Edin Dzeko (52.). In der Nachspielzeit machte dann der Argentinier Diego Perotti per Foulelfmeter alles klar.

Turins zweiter Verfolger SSC Neapel kam beim AC Florenz zu einem glücklichen 3:3 in der Nachspielzeit. Zweimal gingen die Gäste durch Lorenzo Insigne (25.) und Dries Mertens (68.) in Führung, zweimal gelang Federico Bernardeschi (52./69.) der Ausgleich. Der Argentinier Mauro Zarate (82.) sorgte dann für den Führungstreffer der Hausherren. In der Nachspielzeit traf Manolo Gabbiadini per Foulelfmeter und rettete dem Tabellendritten wenigstens noch einen Punkt. Neapels Rückstand auf Turin ist bereits auf sieben Punkte angewachsen.

Im Abstiegskampf kam US Palermo nur zu einem 1:1 gegen Schlusslicht Pescara Calcio. Gleich sieben Treffer fielen beim 4:3 im Spiel zwischen Cagliari Calcio und Sassuolo Calcio. Inter Mailand besiegte Lazio Rom problemlos mit 3:0, Mauro Icardi traf zweimal.

Serie A

von dpa

erstellt am 22.Dez.2016 | 23:18 Uhr