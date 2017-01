Copa del Rey : Atlético Madrid souverän im Pokal: 3:0 gegen SC Eibar

1 von 1 Foto: Juanjo Martin 1 von 1

Der Achtelfinale-Gegner von Bayer Leverkusen in der Champions League setzte sich im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen SD Eibar klar mit 3:0 (1:0) durch. Der Franzose Antoine Griezmann (28.), Angel Correa (60.) und Kevin Gameiro (67.) trafen für die Gastgeber. Das Rückspiel in der Runde der letzten Acht findet am kommenden Mittwoch statt.

von dpa

erstellt am 19.Jan.2017 | 21:50 Uhr