2:0 bei UD Las Palmas : Atlético Madrid vor Einzug ins Pokal-Viertelfinale

Koke brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Top-Torjäger Antoine Griezmann stellte in der 51. Minute den Endstand her. Bei Las Palmas konnte auch der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng die Niederlage nicht verhindern. Im Rückspiel am 10. Januar kann Atlético vor eigenem Publikum das Weiterkommen perfekt machen.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 23:14 Uhr

