Eröffnungsspiel in Libreville : Aubameyang und Gabun starten mit Remis in Afrika Cup

1 von 1 Foto: Sunday Alamba 1 von 1

Das Team von Coach José Antonio Camacho kam trotz eines Treffers von Aubameyang im Eröffnungsspiel der Kontinentalmeisterschaft nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Guinea-Bissau. Der Toptorjäger der Bundesliga hatte Gabun in Libreville kurz nach der Pause aus kurzer Distanz in Führung geschossen (53. Minute), Juary Soares erzielte kurz vor Schluss per Kopf den Ausgleich (90.).

Der Gastgeber war lange Zeit das aktivere Team und hatte die besseren Chancen, konnte seine Möglichkeiten gegen den clever verteidigenden Außenseiter aber zunächst nicht nutzen. Guinea-Bissau wurde in der Schlussphase stärker und traf zum nicht unverdienten Ausgleich.

Der Afrika Cup läuft noch bis zum 5. Februar. Weitere Gruppengegner für Gastgeber Gabun sind Burkina Faso und Kamerun. Den Westafrikanern werden bei dem Turnier eher Außenseiterchancen eingeräumt, Favoriten sind Algerien, Senegal und Titelverteidiger Elfenbeinküste.

Afrika-Cup 2017

Spielplan

Mannschaften mit Kadern

Turnier-Regularien als pdf, englisch

Stadien

von dpa

erstellt am 14.Jan.2017 | 19:17 Uhr