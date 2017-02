3:0 gegen Athletic Bilbao : FC Barcelona erhöht mit Pflichtsieg Druck auf Real Madrid

1 von 1 Foto: Manu Fernandez 1 von 1

Die Katalanen bezwangen Athletic Bilbao souverän mit 3:0 (2:0) und rückten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Real heran. Die Königlichen haben jedoch zwei Partien weniger bestritten, ihr Spiel bei Celta Vigo am Sonntag wurde wegen schweren Stürmen verschoben.

Stürmer Paco Alcacer mit seinem ersten Saisontor (18. Minute), der argentinische Superstar Lionel Messi (40.) und Aleix Vidal (67.) trafen für die Gastgeber, die nach dem enttäuschenden 1:1 bei Real Betis in der Vorwoche wieder einen Sieg feierten. In der Liga ist Barça damit seit Anfang Oktober ungeschlagen, allerdings spielte der Titelverteidiger in dieser Saison auch schon sechsmal unentschieden.

Live-Ticker zur Partie

Tabelle Primera División

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 18:25 Uhr