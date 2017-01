7:0-Erfolg gegen Bastia : Kantersieg im Pokal: Tor für Draxler bei PSG-Debüt

1 von 1 Foto: Fethi Belaid 1 von 1

Beim 7:0 (2:0) über den SC Bastia in der Runde der besten 64 Teams im französischen Fußball-Pokal wurde der frühere Bundesliga-Profi nach einer knappen Stunde eingewechselt. Nach feinem Doppelpass mit Hartem Ben Arfa setzte Draxler in der 89. Minute per Heber den Schlusspunkt. Er war im Winter für eine Ablösesumme von mindestens 42 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum französischen Meister gewechselt.

Schon bevor Draxler für Adrien Rabiot aufs Feld kam, ließ PSG mit dem deutschen Torwart Kevin Trapp im Erstliga-Duell keine Zweifel an seiner Überlegenheit. Thiago Silva (31. Minute), Rabiot (42.), Christopher Nkunku (48.) und Thiago Motta (57.) sorgten für klare Verhältnisse, anschließend trafen noch Lucas (63./Foulelfmeter) und der ebenfalls eingewechselte Ángel Di María (77.).

