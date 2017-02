Ziel: WM-Teilnahme : Lagerbäck wird Norwegens neuer Nationaltrainer

1 von 1 Foto: Srdjan Suki 1 von 1

Die Norweger hatten sich nach einem schlechten Start der Nationalelf in der WM-Qualifikation im November von ihrem bisherigen Cheftrainer Per-Mathias Høgmo getrennt. Die Mannschaft hatte in vier Spielen der Gruppe C, in der Deutschland die Spitze innehat, nur gegen San Marino einen Sieg geholt. Jetzt soll Lagerbäck die WM-Teilnahme doch noch möglich machen. «Das ist eine Herausforderung, die mich wirklich gereizt hat», erklärte Lagerbäck. «Es ist sehr spannend, mit dem norwegischen Nationalteam arbeiten zu dürfen.»

Lagerbäck hatte zuletzt als Trainer der isländischen Nationalmannschaft einen sensationellen Erfolg gelandet. Mit den Wikingern war er bei der EM in Frankreich im Sommer 2016 bis ins Viertelfinale gekommen und hatte England aus dem Turnier geworfen. Im August war er vorübergehend als Berater für die Qualifikation für die WM 2018 zur schwedischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, die er fast ein Jahrzehnt bis 2009 lang trainiert hatte. Für den Job in Norwegen kündigte er seinen Vertrag in seiner Heimat vorzeitig.

Verbandsmitteilung, norwegisch

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 12:37 Uhr

