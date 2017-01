1:1 gegen Monaco : Paris nur Remis im Topspiel: Trapp verletzt ausgewechselt

1 von 1 Foto: Thibault Camus 1 von 1

Der ehemalige Frankfurter griff sich im Spitzenspiel der Ligue 1 an den linken Oberschenkel und wurde in der 54. Minute durch Alphonse Areola ersetzt. Der Wechsel sei ein reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es jedoch. Trapp hatte im Herbst seinen Stammplatz im Tor der Pariser an den Youngster verloren. Erst im Januar hatte PSG-Coach Unai Emery dem Deutschen wieder den Vorzug vor Areola gegeben.

Am Führungstreffer der Pariser war der Ex-Wolfsburger Julian Draxler maßgeblich beteiligt. Der Nationalspieler wurde von Monacos Djibril Sidibé im Strafraum von hinten geschubst. Nach der harten Strafstoß-Entscheidung verwandelte Edinson Cavani den fälligen Foulelfmeter in der 81. Minute. Kurz vor Schluss wurde Draxler dann ausgewechselt. Der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola auf der Tribüne sah ein gutes Spiel von Draxler.

Der Manchester-City-Coach sah aber auch nie aufsteckende Gäste, die in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Bernardo Silva zum Ausgleich kamen. Der Spanier beobachtete Monaco, den nächsten Gegner von Manchester City in der Champions League.

In Frankreichs Eliteliga übernahm Monaco dank des besseren Torverhältnisses übernahm die Tabellenführung vor OGC Nizza. Paris hat als Tabellendritter drei Punkte Rückstand auf das Spitzenduo.

erstellt am 29.Jan.2017 | 23:13 Uhr