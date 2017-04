Ligue 1 : PSG hält Titelrennen in Frankreich mit spätem Tor offen

vergrößern 1 von 1 Foto: Claude Paris 1 von 1

Edinson Cavani (33. Minute) und Blaise Matuidi (36.) sorgten in der ersten Hälfte für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste. In einer turbulenten Schlussphase glich Metz durch Yann Jouffre (78.) und Cheick Diabaté (88.) zunächst aus, ehe Matuidi mit seinem zweiten Tor des Abends in der dritten Minute der Nachspielzeit den Auswärtssieg sicherte. Kurz zuvor traf Jouffre noch die Latte des von Kevin Trapp gehüteten Pariser Tores.

In der Tabelle der Ligue 1 schlossen die Hauptstädter nach Punkten zum Spitzenreiter AS Monaco auf. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund aus dem Fürstentum hat allerdings eine Partie weniger absolviert.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 20:54 Uhr