2:1 gegen Malaga : Real Madrid gewinnt nach zwei Pflichtspiel-Pleiten wieder

Die Katalanen treten erst am Sonntag im baskischen Eibar an. Für Real traf Sergio Ramos (36./43. Minute) gegen Malaga doppelt. Die Madrilenen hatten zuletzt jeweils 1:2-Pleiten in der Liga beim FC Sevilla sowie im Viertenfinal-Hinspiel des spanischen Pokals gegen Celta Vigo kassiert.

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 18:49 Uhr