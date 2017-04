Einspruch abgewiesen : Barcelona endgültig ohne Neymar im Clásico bei Real Madrid

vergrößern 1 von 1 Foto: Emilio Morenatti 1 von 1

Trainer Luis Enrique werde auch auf die verletzten Rafinha, Aleix Vidal und Jérémy Mathieu verzichten müssen, teilte der Verein mit.

Um den Einsatz von Neymar hatte Barça bis zuletzt gekämpft. Am Freitag hatte man vor dem obersten spanischen Sportgericht (TAD) einen neuen Einspruch gegen die Sperre eingelegt. Ein erster Protest war vom Berufungsgericht des Verbandes RFEF abgewiesen worden. Die TAD-Richter kamen am Wochenende allerdings wider Erwarten nicht zusammen, um über den Einspruch zu beraten.

Nach seiner Gelb-Roten Karte beim 0:2 beim FC Málaga am 8. April war Neymar für drei Liga-Begegnungen gesperrt worden. Es gab ein Spiel für die Karte sowie zwei Spiele, weil der Stürmer auf dem Weg in die Kabine dem vierten Unparteiischen noch ironischen Beifall gespendet hatte. Der 25-Jährige musste deshalb bereits am vorigen Wochenende beim 3:2-Sieg gegen San Sebastián zuschauen.

Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen liegt in der Primera División bei einem Spiel mehr bereits drei Zähler hinter Tabellenführer Real Madrid. Am 33. Spieltag kommt es am Sonntag im Bernabéu zum vorentscheidenden Duell zwischen beiden Teams. Dabei treffen mit ter Stegen und Weltmeister Toni Kroos zwei deutsche Nationalspieler aufeinander.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 11:41 Uhr