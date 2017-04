«Reaktion zeigen» : Bayern ohne Martínez und Boateng gegen Mainz

vergrößern 1 von 1 Foto: Torsten Silz 1 von 1

Mats Hummels habe normal trainiert und sei okay, Boateng und Martínez hätten immer noch kleine Probleme, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Tag vor dem Heimspiel am Samstag gegen die abstiegsbedrohten Mainzer. Alle anderen Akteure hätten sich von dem K.o. gegen Real Madrid erholt.

«Wir haben am Samstag eine große Möglichkeit, eine gute Reaktion zu zeigen», sagte Ancelotti. Das Pokal-Halbfinale gegen Dortmund am Mittwoch spiele noch keine Rolle, er werde das beste Team gegen Mainz aufbieten.

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 13:21 Uhr