«Können wir packen» : Bremens Delaney träumt von Europa

«Wir sehen es als Ziel, das wir erreichen können», sagte der Däne. Allerdings will er den Druck auf seine Mannschaft nicht zu groß werden lassen. Auch so sei die Saison bereits erfolgreich. Es sei daher «nicht das Ende der Welt, wenn wir es nicht erreichen», sagte Delaney.

Gleichwohl wollen die Hanseaten in den verbleibenden drei Spielen Vollgas geben. «Jetzt sind wir in einer solch guten Situation, dass es dumm wäre, nicht mit diesem Ziel in die letzten Spiele zu gehen», sagte Delaney. Werder ist in der Fußball-Bundesliga seit elf Spielen ungeschlagen und geht als Tabellensechster in den Schlussspurt. Die Bremer treffen noch auf den 1. FC Köln, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 16:25 Uhr