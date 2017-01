Lob für Besuschkow : Frankfurt beginnt Trainingslager in Abu Dhabi

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein elftägiges Trainingslager in Abu Dhabi begonnen. Nachdem die Mannschaft am Morgen gelandet war, setzte Trainer Niko Kovac die erste Einheit auf den späten Nachmittag an.