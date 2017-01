Adduktorenprobleme : Freiburg ohne Verteidiger Söyüncü gegen den FC Bayern

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Seinen Platz in der Abwehr werde Marc Torrejon einnehmen, kündigte Freiburgs Trainer Christian Streich am Donnerstag an. «Er hat viel Erfahrung. Er muss sich schlau verhalten, damit das Tempo der Bayern-Spieler nicht zum Tragen kommt», sagte Streich. Die Münchner können sich am Freitag ihre 22. Herbstmeisterschaft sichern. Die Breisgauer gehen mit 23 Punkten als Tabellenachter in die Partie.

von dpa

erstellt am 19.Jan.2017 | 14:23 Uhr