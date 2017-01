Tabellenfünfter in guter Form : Hoffenheim gewinnt Testspiel gegen FC Aalborg

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Die Tore für die Kraichgauer erzielten Nadiem Amiri (9. Minute) und Steven Zuber (38.). Vor dem Start ins neue Pflichtspiel-Jahr mit einem Gastspiel beim FC Augsburg am Samstag testet der Tabellenfünfte noch in Großaspach und Paderborn. Die TSG hatte in diesem Winter auf ein Trainingslager im Süden verzichtet und sich in der Heimat vorbereitet.

von dpa

erstellt am 14.Jan.2017 | 17:47 Uhr