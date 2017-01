Trainingslager in Dubai : HSV-Abwehrspieler Jung fehlt vorerst verletzt

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Jung war tags zuvor im Trainingslager in Dubai bei einem Zweikampf umgeknickt. Trotz der Diagnose soll er bei seinen Teamkollegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bleiben und individuell trainieren. Zuletzt hatte sich der Rheinländer mit ghanaischen Wurzeln unter Trainer Markus Gisdol in der Hamburger Innenverteidigung festgespielt.

