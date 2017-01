Berlin-Reise : Lahm wieder zurück in München

1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

In der Hauptstadt wurde mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt im Berliner Dom Abschied vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog genommen. Herzog war auch Ehrenmitglied der Philipp-Lahm-Stiftung.

Beim Training am Mittwoch konnte Thiago schon wieder Teile des Aufwärmtrainings gemeinsam mit seinem Kollegen absolvieren. Anschließend arbeitete er individuell weiter an seinem Comeback. Der Spanier hatte sich im Trainingslager in Katar am Oberschenkel verletzt.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

FCB-Mitteilung

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 17:14 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen