Im Trainingslager : Leipzig gewinnt Testspiel gegen SC Farense 6:0

Timo Werner brachte den Bundesliga-Aufsteiger in der 10. Minute in Führung. Davie Selke (12.), Emil Forsberg (18.), Oliver Burke (36./Foulelfmeter), Zsolt Kalmár (58.) und Terrence Boyd (71.) machten den standesgemäßen Sieg perfekt.

Noch am Nachmittag wollte RB die Heimreise antreten. An diesem Sonntag bestreitet der Bundesliga-Zweite vor heimischer Kulisse gegen die Glasgow Rangers das letzte Testmatch. Am 21. Januar empfangen die Leipziger den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr. Ihr erstes Testspiel hatte die Hasenhüttl-Mannschaft in Portugal mit 1:5 gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam verloren.

von dpa

erstellt am 11.Jan.2017 | 14:36 Uhr