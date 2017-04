Geht einem nahe : Leipzigs Coach Hasenhüttl von Anschlag auf BVB geschockt

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Frey 1 von 1

«Das ist etwas, was einem sehr nahe geht. Wenn wir nächstes Mal in den Bus steigen, wird sich jeder seine Gedanken machen», sagte der Österreicher. Er selbst fühle sich angesichts der islamistischen Anschläge in Europa mit zahlreichen Toten bei großen Menschenansammlungen nicht mehr so wohl.

Bei dem Anschlag am 11. April war BVB-Verteidiger Marc Bartra schwer verletzt worden. Das Champions-League-Spiel des BVB gegen AS Monaco war am Mittwochabend wiederholt worden. Dortmund verlor mit 2:3.

«Ich weiß nicht, ob ich das Spiel als Trainer hätte coachen können. Das Spiel war für mich in dem Moment null und nichtig», sagte der 49-Jährige. Für ihn war klar, dass so ein Spiel einen Tag später «nicht dasselbe sein kann. Es war sicher nicht fair, für eine Mannschaft, die traumatisiert ist.»

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 15:52 Uhr