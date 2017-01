Ausleihe wahrscheinlich : Papadopoulos zum Medizincheck in Hamburg

Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht kurz vor der Verpflichtung von Kyriakos Papadopoulos. Der 24 Jahre alte Grieche wurde am Montag von HSV-Sportdirektor Jens Todt in der Hansestadt in Empfang genommen.