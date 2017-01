Gespräche laufen : Schalke bestätigt Interesse an Badstuber

vergrößern 1 von 2 Foto: Andreas Gebert 1 von 2

Der Wechsel von Holger Badstuber vom FC Bayern München zu Schalke 04 nimmt Formen an, noch aber sind einige Hürden zu überwinden. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hat das Interesse an dem Innenverteidiger im Trainingslager in Benidorm erstmals offiziell bestätigt.

«Ich will nicht leugnen, dass wir mit Holger Badstuber in Kontakt sind. Es müssen aber noch Gespräche geführt werden», sagte Heidel in Spanien. «Ein Transfer müsste in einem Rahmen ablaufen, dem alle Beteiligten zustimmen könnten», ergänzte der Manager.

«Es ist nichts fix», sagte Badstuber nach der Übungseinheit im Münchner Trainingslager in Doha. Es gebe nichts Neues. Doch Bayern-Trainer Carlo Ancelotti segnete den Wechsel bereits ab. Schalke strebt eine Ausleihe an. Da der Vertrag des 31-maligen Nationalspielers im Sommer ausläuft, kann er von den Bayern nur verliehen werden, wenn sein Kontrakt zuvor verlängert wird. Dann könne er auf Leihbasis gehen, bestätigte der Bayern-Coach. «Er ist in wirklich guter Verfassung, wird von Tag zu Tag besser. Aber wenn er bleibt, ist auch jeder glücklich.»

Der Innenverteidiger spielt seit 2002 für den FC Bayern. Wiederholt wurde Badstuber von schweren Verletzungen gestoppt. Unter Ancelotti kam er nach seiner Genesung nur auf drei Pflichtspieleinsätze. Nun wünscht sich Badstuber mehr Spielpraxis, auf die er in Gelsenkirchen hoffen könnte. Denn Matija Nastasic (Achillessehnenprobleme) und Benedikt Höwedes (Hüftreizung) sind aktuell nicht fit und drohen zum Bundesliga-Wiederbeginn am 21. Januar auszufallen, vielleicht auch länger.

Derzeit stehen dem Revierclub in Naldo und dem jungen Thilo Kehrer nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung. So wäre Badstuber mit seiner Erfahrung eine Bereicherung und gute Alternative. «Badstuber ist in der Spieleröffnung einer der besten Innenverteidiger, den ich überhaupt kenne», lobte Heidel. Schalke-Coach Markus Weinzierl wäre ebenfalls begeistert, wenn der Deal klappt: «Holger Badstuber ist ein sehr erfahrener Spieler. Über seine Qualität müssen wir nicht reden.»

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 14:53 Uhr