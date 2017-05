Krise bei Bayer Leverkusen : Völler kündigt knallharte Analyse an

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

«Nach der Saison wird es eine knallharte Analyse geben, dann werden die Ärmel hochgekrempelt und es geht weiter», sagte der 57-Jährige dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Dann müsse man sich der Kritik stellen. «Auch ich selbst. Die Kritik werde ich akzeptieren, die muss ich akzeptieren.»

Trotz der lediglich 36 Punkte, die Bayer in bislang 31 Bundesligaspielen 2016/17 geholt hat, glaubt Völler nicht an einen Abstieg der Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut: «Ich bin zunächst einmal fest überzeugt davon, dass wir drin bleiben.»

Jetzt sei erst einmal das bevorstehende Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt wichtig. «Nichts anderes. Aber man muss eine solche Saison auch dafür nutzen, demütiger zu werden gegenüber dem, was die Jahre zuvor passiert ist», fügte Völler an.

Völler-Interview

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 15:15 Uhr