Achtelfinal-Hinspiel : FC Arsenal in München ohne Aaron Ramsey

Am 15. Februar im Hinspiel in München dürfte der 26-Jährige damit fehlen, für das Rückspiel am 7. März in London könnte er wieder fit sein. Der Premier-League-Dritte mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker trifft im Achtelfinale der Königsklasse bereits zum vierten Mal in der jüngeren Vergangenheit nach 2005, 2013 und 2014 auf den deutschen Fußball-Rekordmeister.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 18:52 Uhr