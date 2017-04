Bericht in Zeitung «Marca» : FC Bayern widerspricht: Keine Spieler in Schiri-Kabine

Der FC Bayern gibt die Schuld am Ausscheiden aus der Champions League Schiedsrichter Kassai. Mit zweifelhaften Entscheidungen hat der Ungar in Madrid den Bayern-Zorn auf sich gezogen. Der FC Bayern wehrt sich gegen Berichte über Ärger in der Schiedsrichter-Kabine.