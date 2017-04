Turnier in Russland : Confed Cup: Kritik an Einschränkungen für Journalisten

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

«Es wäre ein wichtiges Signal für die WM 2018, wenn schon beim Vorbereitungsturnier das russische Organisationskomitee deutlich macht, dass es keine Einschränkungen der Pressefreiheit gibt», sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel der «Bild». Der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kündigte an, dass er sich bei der FIFA-Councilsitzung am 9. Mai in Bahrain dafür einsetze, damit die Journalisten beim Confed Cup frei berichten können.

In den Akkreditierungsbedingungen wird darauf hingewiesen, dass Journalisten ausschließlich nur über das Turnier und «damit verbundene Ereignisse berichten» und nur «auf dem Gebiet der Spielorte und nahegelegener Sehenswürdigkeit tätig sein» dürfen. Der Fußball-Weltverband FIFA hat sich dazu zunächst nicht geäußert.

In der Rangliste der Pressefreiheit von «Reporter ohne Grenzen» nimmt Russland Platz 148 ein. Für die Arbeit in Russland können ausländische Journalisten aber auch eine Akkreditierung beim Außenministerium in Moskau beantragen.

25.Apr.2017 | 13:34 Uhr