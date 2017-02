Gegen 1860 München : Lotte räumt Schnee: DFB-Pokalspiel nicht gefährdet

1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Zwischen 50 und 100 Personen sind dem Aufruf des Clubs via Facebook am Mittwochmorgen gefolgt und helfen mit, die Tribünen und den Rasen im Frimo-Stadion vom Schnee freizuräumen, damit die Partie gegen den Zweitligisten am Nachmittag (Anstoß: 18.30 Uhr) wie geplant stattfinden kann. «Wir kriegen das hin», sagte Lottes Pressesprecherin Julia Mikoleit der Deutschen Presse-Agentur.

In der Nacht zum Mittwoch hatte es im Tecklenburger Land kräftig geschneit. Etwa fünf bis acht Zentimeter Schnee seien gefallen, berichtete Mikoleit. Auch die Zufahrtswege zum ausverkauften Stadion am Lotter Kreuz müssen geräumt werden, um die Sicherheit der rund 10 000 Zuschauer nicht zu gefährden.

Post der SF Lotte auf Facebook

Vorbericht auf das Pokalspiel gegen 1860 München

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 12:02 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen