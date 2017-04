Frankfurt trifft auf den BVB : Schiedsrichter Aytekin pfeift DFB-Pokal-Endspiel

vergrößern 1 von 1 Foto: Jonas Güttler 1 von 1

Der 38-Jährige vom TSV Altenberg in Bayern ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter und pfiff in seiner Karriere bislang 128 Bundesliga-Spiele. «Deniz pfeift eine konstant gute Saison in der Bundesliga», sagte der Chef der DFB-Schiedsrichterkommission, Lutz Michael Fröhlich. «Zudem hat er in seinen drei bisherigen Partien des DFB-Pokals souveräne Leistungen gezeigt, zuletzt im Halbfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt.»

Mitteilung des DFB

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 11:37 Uhr