1:0 gegen Stade Rennes : Draxler trifft bei Startelf-Debüt für Paris Saint-Germain

Für Draxler war es nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Paris der erste Ligaeinsatz und das erste Pflichtspiel von Beginn an. Im Ligapokal unter der Woche hatte der Weltmeister noch mit einer Oberschenkelblessur gefehlt. Gegen Rennes wurde er in der 73. Minute unter Applaus ausgewechselt.

Auch der deutsche Torhüter Kevin Trapp stand bei PSG in der Liga zum zweiten Mal in Serie wieder in der Startelf, nachdem Coach Unai Emery zuvor meist Konkurrent Alphonse Areola den Vorzug gegeben hatte. PSG festigte durch den Sieg seinen dritten Rang in der französischen Ligue 1 hinter OGC Nizza und AS Monaco, die erst am Sonntag spielen.

erstellt am 14.Jan.2017 | 18:58 Uhr