Kimmich und Sanches starten : FC Bayern ohne Martínez und Coman

Flügelstürmer Coman hat Probleme am Fuß. Trainer Carlo Ancelotti kündigte zudem an, dass im Mittelfeld die Youngster Joshua Kimmich und Renato Sanches beginnen werden. Auch nach dem Gewinn der Meisterschaft seien die letzten drei Saisonspiele wichtig, betonte Ancelotti: «Morgen ist speziell, unsere Fans kommen, um zu feiern.» Bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Darmstadt würde der Abstieg der Gäste in die 2. Bundesliga besiegelt.

erstellt am 05.Mai.2017 | 13:30 Uhr