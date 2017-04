WM 2019 : DFB-Frauen mit machbaren Aufgaben in Quali-Runde

Die deutschen Fußball-Frauen haben in der Qualifikationsrunde zur WM 2019 in Frankreich machbare Aufgaben vor sich. Die DFB-Mannschaft trifft in der Gruppe 5 als topgesetztes Team auf Island, Tschechien, Slowenien und die Färöer-Inseln, wie die Auslosung im schweizerischen Nyon ergab.