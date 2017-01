Fußball : DFB-Frauen starten mit Gesundheitschecks ins EM-Jahr

1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Noch bis zum 24. Januar werden alle EM-Kandidatinnen in kleinen Gruppen in der Sportklinik Hellersen in Lüdenscheid auf Herz und Nieren geprüft, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am 18. Januar auf Anfrage bestätigte. Auch der weitere Fahrplan der Elf von Bundestrainerin Steffi Jones bis zum Turnier in den Niederlanden vom 16. Juli bis zum 6. August steht nun fest.

Offen sind lediglich noch Ort und Gegner zweier Testländerspiele des Olympiasiegers am 9. April und 4. Juli. Dem ersten Härtetest unterzieht sich der achtmalige Europameister beim Einladungsturnier um den «SheBelieves Cup» vom 1. bis 8. März in den USA mit Partien gegen den Gastgeber sowie Frankreich und England. Bis zum EM-Auftaktmatch am 17. Juni gegen Schweden hat Jones insgesamt vier Lehrgänge vorgesehen, mindestens zwei davon finden in Nordrhein-Westfalen statt.

Vom 17. bis 23. Juni ist die DFB-Auswahl zu Gast im Hotel Klosterpforte im ostwestfälischen Marienfeld. Und vom 27. bis 30. Juni bereitet sie sich in der Sportschule Kaiserau in Kamen auf die Titelverteidigung vor. Nach dem letzten EM-Lehrgang (3. bis 7. Juli) ist die Abreise ins deutsche EM-Quartier in AG Sint-Michielsgestel für den 12. Juli geplant.

Die wichtigsten Termine und Maßnahmen:

Datum Maßnahme Ort 16. bis 24. Januar Sportmedizinische Untersuchung Lüdenscheid/Klinik Hellersen 27. Februar Abreise SheBelieves Cup/USA (1.-8. März) Frankfurt/Main 2. März USA - Deutschland Talen Energy Stadion / Chester 4. März Frankreich - Deutschland Red Bull Arena / Harrison 7. März Deutschland - England RFK Stadion / Washington D.C. 3. bis 10. April Lehrgang/Länderspiel (9./Gegner offen) offen 17. bis 23. Juni EM-Lehrgang Hotel Klosterpforte / Marienfeld 27. bis 30. Juni EM-Lehrgang Sportschule Kaiserau / Kamen 3. bis 7. Juli EM-Lehrgang/Länderspiel (4./Gegner offen) offen 12. Juli Abreise zur EM/Niederlande Frankfurt/Main 17. Juli EM: Deutschland - Schweden Breda 21. Juli EM: Deutschland - Italien Tilburg 25. Juli EM: Russland - Deutschland Utrecht

Termine DFB-Frauen

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:31 Uhr