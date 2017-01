Erste Einwechslung : Katrin Schmidt feiert Debüt in Schwedens Frauen-Team

1 von 1 Foto: Anders Wiklund 1 von 1

Die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom Stockholmer Erstligisten Djurgarden IF, die seit vergangenem Jahr neben der deutschen auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde beim Testspiel des Drei-Kronen-Teams gegen Norwegen in der 75. Spielminute eingewechselt.

Das EM-Vorbereitungsspiel im Rahmen des Trainingslagers in La Manga/Spanien gewann Norwegen am Donnerstagabend gegen den Olympia-Zweiten von Rio mit 2:1 (2:1). Schweden ist bei der Europameisterschaft in den Niederlanden am 17. Juli der erste Gruppen-Gegner der deutschen Mannschaft.

von dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 11:29 Uhr