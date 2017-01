Unentschieden gegen Jahn Regensburg : Hansa Rostock im „Geisterspiel“ nur 0:0

1 von 1 1 von 1

Die Mecklenburger kamen im leeren Ostseestadion gegen den Aufsteiger über ein 0:0 nicht hinaus und konnten sich nach dem vergebenen dritten Heimsieg der Saison nicht weiter von der Abstiegszone der 3. Liga absetzen.

Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Ende Dezember die im November 2015 nach wiederholten Ausschreitungen von Hansa-Anhängern ausgesprochene Bewährungsstrafe widerrufen. Mit allen vier Winterzugängen in der Startelf fanden die Gastgeber vor leeren Rängen kaum zu geordneten Aktionen. Torchancen gab es in der ersten Halbzeit nicht. Die Gäste wirkten gefälliger, brachten Hansas Torhüter Marcel Schuhen allerdings auch nicht in Verlegenheit.

Nach dem Wiederanpfiff allerdings umso mehr. Hansa hatte es letztlich vor allem Keeper Schuhen zu verdanken, dass am Ende wenigstens ein Punkt geholt wurde.