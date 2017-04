FC Hansa Rostock : Rekord zum Ost-Duell

Nach zwei Siegen in Folge können die Profis des FC Hansa um Kapitän Michael Gardawski etwas durchatmen. Vor der Partie gegen Magdeburg sprach NNN-Redakteurin Marie Boywitt mit dem 26-Jährigen. Wie befreit kann man in dieses Heimspiel gehen? Michael Gardawski: Definitiv entspannter… Nichtsdestotrotz müssen wir mit der Aggressivität, der Kompaktheit und dem Willen der letzten Partien rangehen. Wir sind noch nicht durch und müssen die drei Punkte hier behalten. Dann sieht es noch besser aus. Es wird gut was los sein auf den Rängen – spornt das an? Es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl vor der Kulisse. Unser Ostseestadion ist ja grundsätzlich gut gefüllt, aber das ist noch mal was anderes.