Kolodziejczak kommt : Hecking: «Spannende Aufgabe in tollem Club»

Der neue Coach, der bis Mitte Oktober beim VfL Wolfsburg beschäftigt war und bei der Borussia einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hat, freut sich nach eigenem Bekunden auf die neue Mannschaft. «Das ist eine spannende Aufgabe in einem tollen Club», sagte der 52-Jährige vor dem ersten Training am Nachmittag.

André-Schubert-Nachfolger Hecking darf sich auch auf personelle Verstärkung freuen. Der Club steht vor der Verpflichtung des Defensivspielers Thimotée Kolodziejczak vom FC Sevilla. Der 27-Jährige absolviert in Mönchengladbach den Medizincheck und soll bereits am Freitag mit in das Trainingslager nach Marbella reisen.

von dpa

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:59 Uhr

