Rom spielt unentschieden : Juventus Turin baut Tabellenführung aus

Juventus Turin hat seinen Vorsprung auf Verfolger AS Rom an der Spitze der italienischen Serie A ausgebaut. Der Rekordmeister siegte dank eines Doppelpacks von Torjäger Gonzalo Higuaín (22./43. Minute) 2:0 (2:0) bei Schlusslicht Delfino Pescara.

Juve trennen nun acht Zähler vom Zweiten Rom, der gegen den Fünften Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1 (0:1) hinauskam. Die Gäste waren beim Hauptstadtclub in der 22. Minute durch Jasmin Kurtic in Führung gegangen, der frühere Bundesliga-Profi Edin Dzeko erzielte den Ausgleich (50.). Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte durch, sah in der 87. Minute aber für ein Foul an dem ivorischen Nationalspieler Franck Kessié Gelb.

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona in der Champions League am Dienstag wurde Sami Khedira bei Juventus Turin geschont. «Drei Punkte mehr - gute Arbeit! Jetzt voller Fokus auf Barcelona», twitterte der deutsche Nationalspieler nach der Partie. Im Hinspiel hatten die Turiner am vergangenen Dienstag mit einem 3:0 gegen Barça die Basis für den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse gelegt.

Der AC Mailand konnte in seiner ersten Partie nach dem Eigentümerwechsel vergangene Woche einen Sieg des Stadtrivalen Inter im Derby in der siebten Minute der Nachspielzeit gerade noch abwenden. Trotz einer 2:0-Führung von Inter endete die Partie 2:2. Italienische Medien witzelten, dass sich das legendäre Stadtderby in ein chinesisches Derby verwandelt habe. Die Partie fand erstmals um 12.30 Uhr statt. Am Donnerstag war der Verkauf Milans an chinesische Investoren über die Bühne gegangen. Bei Inter hatte schon im vergangenen Jahr ein chinesischer Konzern die Mehrheit übernommen.

