Unentschieden : Klopps FC Liverpool patzt erneut gegen Southampton

Die Reds kamen am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Southampton nicht über ein 0:0 hinaus und müssen weiter um die Qualifikation für die Champions League zittern. James Milner vergab an der Anfield Road einen Strafstoß.

Gegen die defensiv eingestellten Saints kam Liverpool vor allem in der ersten Hälfte kaum zu Torchancen. Nach einem Handspiel von Southamptons Verteidiger Jack Stephens scheiterte Milner in der 66. Minute vom Punkt an Torwart Fraser Forster. Nach dem torlosen Spiel in der Hinrunde und zwei 0:1-Niederlagen im EFL-Pokal gelang den Reds auch im vierten Anlauf dieser Saison kein Tor gegen Southampton.

Mit 70 Punkten zog Liverpool mit einem Zähler Vorsprung zunächst wieder an Manchester City vorbei und eroberte Platz drei der Tabelle zurück. Allerdings hat Klopps Mannschaft ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 16:29 Uhr