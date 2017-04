Klare Siege für Topclubs : Tottenham macht Druck auf Chelsea - Sané trifft für ManCity

vergrößern 1 von 1 Foto: Victoria Jones 1 von 1

Die Tottenham Hotspur haben durch den siebten Sieg in Serie Tabellenführer FC Chelsea unter Druck gesetzt.

Die Spurs besiegten in der englischen Premier League den AFC Bournemouth mit 4:0 (2:0) und konnten den Rückstand auf den Stadtrivalen auf vier Zähler verkürzen. Chelsea tritt am Sonntag bei Manchester United an. Manchester City schob sich durch ein 3:0 (0:0) beim FC Southampton auf Rang drei.

Tottenham demonstrierte gegen Bournemouth eindrucksvoll seine Topform. Der belgische Fußball-Nationalspieler Mousa Dembélé (16. Minute) und Heung-Min Son (19.) schossen den Gastgeber schnell in Führung. Mit seinem 19. Pflichtspieltreffer hat Son die Bestmarke für in Europa spielende Südkoreaner von Bum-Kun Cha, der 1985/86 für Bayer Leverkusen 18 Tore erzielte, übertroffen. Harry Kane mit seinem 20. Saisontor (48.) und der Niederländer Vincent Janssen (90.+2) trafen nach der Pause für die überlegenden Gastgeber.

Nationalspieler Leroy Sané hat beim 3:0-Erfolg von Manchester City in Southampton seinen fünften Premier-League-Treffer erzielt. Der Ex-Schalker traf für das Team von Trainer Pep Guardiola zum zwischenzeitlichen 2:0 (77.). Zudem sorgten Vincent Kompany (55.) und Sergio Agüero (80.) für verdiente drei Zähler und mit 64 Punkten vorerst Rang drei.

Der FC Everton hat sich durch ein 3:1 (0:0) gegen den FC Burnley mit 57 Punkten auf Platz fünf verbessert. Leicester City kam trotz eines Treffers von Robert Huth nach einer 2:0-Führung bei Crystal Palace nur zu einem 2:2. Stoke City gewann dank Treffer der früheren Bundesligaprofis Marko Arnautovic und Xherdan Shaqiri gegen Hull City mit 3:1.

