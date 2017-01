Hufnagel kommt aus Freiburg : 1. FC Nürnberg verpflichtet kurz vor Transferende zwei Neue

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Die Vertragsdetails bei Förster gab der fränkische Fußball-Zweitligist allerdings nicht bekannt.

Der 23-jährige Hufnagel bestritt für den SC Freiburg insgesamt 19 Partien in der zweiten Bundesliga und erzielte dabei einen Treffer. In dieser Saison machte der georgische Nationalspieler in der zweiten Mannschaft des SC in zehn Einsätzen drei Tore.

Der 21-jährige Förster stand seit 2014 in Mannheim unter Vertrag. Dort bestritt er in der Regionalliga 76 Partien, in denen er zwölf Tore erzielte.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:07 Uhr