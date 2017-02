Vorzeitig bis 2020 : Bochum verlängert Vertrag mit Offensivspieler Wurtz

1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

«Johannes Wurtz hat in dem knappen halben Jahr, das er nun hier in Bochum spielt, unter Beweis gestellt, dass er für unser Spiel eine absolute Bereicherung ist», begründete VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter die frühe Vertragsverlängerung. Mit fünf Toren in 17 Liga-Einsätzen ist Wurtz nach Stürmer Peniel Mlapa (sechs Tore) aktuell einer der erfolgreichsten VfL-Profis.

Mitteilung des Vereins

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 18:41 Uhr