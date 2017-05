2. Liga : Düsseldorf und Würzburg nach 1:1 weiter in Abstiegsgefahr

Fortuna Düsseldorf und die Würzburger Kickers bleiben in der 2. Fußball-Bundesliga in großer Abstiegsgefahr. Im direkten Duell in Düsseldorf kamen die Teams nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.