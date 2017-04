Vertrag lief aus : Fürther Hofmann wechselt zum Karlsruher SC

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Der 31-Jährige war in dieser Saison Stammspieler im defensiven Mittelfeld der Fürther, sein Vertrag in Franken lief aber aus. Mit dem KSC muss der gebürtige Schwabe ab Herbst im Fall des Abstiegs in der 3. Liga antreten.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 16:55 Uhr