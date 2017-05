0:1 kurz vor Spielende : Greuther Fürth mit Heimniederlage gegen Absteiger KSC

vergrößern 1 von 1 Foto: Timm Schamberger 1 von 1

Der Brasilianer Yann Rolim erzielte am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kurz vor Spielende mit einem sehenswerten Distanzschuss das Tor zum 1:0 (0:0) für die Badener. Die Fürther verpassten den Sprung auf Platz fünf. Der KSC bleibt auch nach dem fünften Saisonsieg abgeschlagener Tabellenletzter. Die Gäste bewiesen Moral. Vor dem Happy End mit dem späten Siegtor hatte Oskar Zawada bereits in der 6. Minute Pech mit einem Kopfball an die Latte. Die Fürther boten eine insgesamt enttäuschende Angriffsleistung.

erstellt am 07.Mai.2017 | 15:28 Uhr