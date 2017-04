Fortuna mit zwei Roten Karten : St. Pauli dreht Rückstand: 3:1-Sieg gegen Düsseldorf

Der FC St. Pauli hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Am Freitag gewann die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen bei Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (0:0) und konnte in der Tabelle nach Punkten mit dem Rivalen gleichziehen.