3:0 gegen Aue : VfB dank Terodde vor Bundesliga-Rückkehr

In das Duell mit dem Tabellenzweiten Hannover 96 gehen die Schwaben mit drei Punkten Vorsprung. Bei einem Sieg ist der VfB sicher Zweiter. Aue dagegen hat zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch ein Zwei-Punkte-Polster auf den Relegationsrang. Für den fünften VfB-Sieg in Serie sorgten am Sonntag vor 59 000 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena Simon Terodde mit einem Doppelpack (14. Minute/Foulelfmeter und 69.) sowie Alexandru Maxim (75.).

erstellt am 07.Mai.2017 | 15:22 Uhr