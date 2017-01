65. Vierschanzentournee : Grippaler Infekt: Tournee-Aus für Ski-Weltmeister Freund

Severin Freund hat die 65. Vierschanzentournee wegen eines grippalen Infekts vorzeitig beendet. Der Skisprung-Weltmeister trat bereits am Dienstagabend die Heimreise an, teilte der Deutsche Skiverband am Mittwochmorgen mit.