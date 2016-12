Bessere Feinwertung : Iwantschuk entthront Carlsen als Schnellschach-Weltmeister

vergrößern 1 von 2 Foto: epa Keystone Valle 1 von 2

Iwantschuk tritt damit die Nachfolge von Weltmeister Carlsen in dieser Disziplin an, der 2015 in Berlin im Schnellschach gewonnen hatte.

Vor der Schlussrunde lagen fünf Großmeister mit je 10 Punkten an der Spitze. Iwantschuk, Carlsen und Grischuk gewannen ihre letzten von insgesamt 15 Partien, so dass sie am Ende die ersten drei Plätze unter sich ausmachten. Iwantschuk gewann dank der besseren Feinwertung; er hatte Carlsen am zweiten Turniertag besiegt und damit die Weichen für seinen Erfolg gestellt. «Ich bin immer hoch motiviert, wenn ich gegen Carlsen spiele», kommentierte der Sieger.

Den WM-Titel im Schnellschach bei den Frauen errang die Ukrainerin Anna Musitschuk. Die 26-jährige Großmeisterin erzielte in Doha 9,5 aus 12 Partien.

Am Donnerstag und Freitag werden in der Hauptstadt von Katar noch die Weltmeister im Blitzschach ermittelt. Titelverteidiger ist Alexander Grischuk.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 20:26 Uhr