Bei Weltcup in Lahti : Kombinierer Frenzel auf Siegkurs

Eric Frenzel peilt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti einen Doppelsieg an. Einen Tag nach seinem 35. Karriereerfolg gewann der Gesamt-Spitzenreiter das Springen mit 130,5 Metern und geht als Erster in den 10-Kilometer-Langlauf.