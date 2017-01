Rydzek nur Zwölfter : Kombinierer Frenzel Sprung-Zweiter bei Weltcup in Lahti

Olympiasieger Eric Frenzel peilt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti einen Podestplatz an. Der Oberwiesenthaler sprang 125,5 Meter weit und geht als Zweiter hinter Jarl Magnus Riiber in den 10-Kilometer-Langlauf.